Горячая точка фронта. Почему РФ усилила огонь на Купянском направлении: мнение эксперта

Минобороны назвало Купянское направление самым горячим за прошедшую неделю. Оккупационные войска, пытаясь вернуть утраченные позиции в Харьковской области, усиливают огонь. Враг делает ставку на то, что сможет обстрелами снизить оборонные возможности украинских сил.

О том, к какой тактике прибегает враг и чем обусловлено усиление обстрелов на Купянском направлении, - рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Самое горячее направление за неделю

В течение всей недели восток остается эпицентром боевых действий. Враг бросил все силы, чтобы остановить наступление Сил обороны Украины, об этом сегодня рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Фото: в Минобороны назвали Купянское направление самым горячим за прошедшую неделю (deepstatemap)

Также она отметила, что на востоке ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов - около 9 тысяч в неделю. При этом враг использовал около 500 тысяч боеприпасов.

И именно в таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на одном из направлений, где оккупанты ведут наступательные действия, а именно на Купянском, продолжаются тяжелые бои.

"На Купянском направлении противник осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне, безуспешно вел штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области", - сообщила Маляр.

Фото: россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки (deepstatemap)

Она рассказала, что на Купянском направлении противник запланировал вернуть себе утраченные позиции.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. И враг там пытался вернуть утраченные еще прошлой осенью позиции. У них такой план. Они хотят на Харьковщине возвращать утерянные территории. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жестким", - отметила Маляр.

Удастся ли россиянам "реванш" возле Купянска?

Ситуацию на Купянском направлении прокомментировал сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он сказал, что россияне живут реваншем.

"И это уже не один месяц. Сначала было взять Донецкую и Луганскую область как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам - они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, за считанные дни выбросили с огромной территории. Оставить технику и снаряды. Поэтому бесспорно для них хотелось бы хоть какой-то отголосок этой славы повторить и они бы хотели в район Купянска прорваться", - рассказал Череватый.

Он отметил, что ВСУ знают обо всех намерениях врага и срывают их.

"Мы знаем все сосредоточенные подразделения всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", - добавил Череватый.

Какова цель оккупантов?

Военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии изданию отметил, что на Купянском направлении оккупационные войска прибегают к танковой атаке.

"Она для них не новая. Они начали делать не мясные штурмы, а именно танковые удары по нашим позициям. Таким образом они хотят выйти на реку Оскол, выдавить нас на другой берег", - объясняет собеседник.

Фото: оккупанты хотят вытеснить Силы обороны за реку Оскол (deepstatemap)

В то же время, эксперт отмечает, что украинские силы в свою очередь добавили небольшие резервы, а наступательные действия врага приостановлены, на существенное продвижение он не смог.

"Пока ситуация контролируемая. Скорее всего они предпринимали эти контрнаступательные действия для того, чтобы заставить нас перебросить войска с южного направления на северный вдоль линии фронта. Или для того, чтобы распорошить наши войска, чтобы ослаблять наши возможности на других участках", - считает Гетман.

По словам эксперта, говорить, что шансов у врага нет было бы смело, но и эти шансы у врага минимальны.

Враг усиливает обстрелы

В последнее время вражеские войска прибегают к усилению огня. В частности, от атак оккупантов страдают гражданские объекты и мирные жители. Так, сегодня страна-агрессор обстреляла село Кучеровка, Купянского района, попав в дом. Два человека погибли, а еще три ранены.

Кроме того, путинские войска 5 июля нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянском районе. Из-за чего погибли 2 человека, еще четыре получили ранения.

Зачем РФ усиление огня?

Что касается усиления обстрелов на Купянском направлении, то эксперт назвал это тактикой боя оккупантов.

"Они пытаются артиллерийскими системами вести плотные обстрелы, чтобы разрушить все, что там находится, сделать такое "перепаханное поле". Считая, что им это удастся, они полагают, что таким образом ослабят наши оборонные возможности", - объясняет Гетман.

Но он подчеркнул, что даже при такой плотности россияне не способны нанести нашим силам большой вред.

"Нужно помнить, что мы ведем очень успешную контрбатарейную борьбу, уничтожая в день десятки артиллерийских систем врага. Мы преобладаем в контрбатарейной борьбе более чем в 10 раз. Потому что имеем более дальнобойные на несколько километров вооружения. Те же М777, которые более высокоточны. Поэтому с большего расстояния мы можем доставать артиллерийские системы врага, чего они не могут делать в ответ", - подытожил эксперт.

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