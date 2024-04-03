Горячая линия и мониторинг соцсетей. В Украине создали управление защиты военных
Міністерство оборони України працює над удосконаленням системи захисту прав військовослужбовців.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Человекоцентричность - это не просто слова, это приоритетная стратегия Минобороны. Мы воплощаем эти принципы в действиях, превращая их в новые стандарты и институты. На этом пути одним из ключевых шагов стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих", - подчеркнул министр.
Умеров заявил, что главной задачей вновь созданного подразделения в структуре МОУ будет обеспечение эффективного механизма защиты прав наших военных и членов их семей.
"Новые действенные механизмы реагирования на сигналы о нарушении прав наших военнослужащих будут применяться немедленно и еще более эффективно. Мы имеем горячую линию и средства мониторинга соцсетей, где военные могут сообщать о нарушении своих прав", - добавил он.
Министр добавил, что реакция на обращение будет мгновенной, а именно - выездная проверка и, в случае выявления нарушений, - обращение к правоохранителям.
"Достоинство каждого воина является для нас приоритетом и высшей ценностью. Пренебрегать или нарушать права военных недопустимо. Право на справедливость будет обеспечено", - подытожил Умеров.
Кроме этого, министр также выразил благодарность Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу за совместную работу в наработке нормативно-правовой базы.
В свою очередь Министерство обороны Украины сообщило, что Центральное управление защиты прав военнослужащих непосредственно подчиняется министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.
Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:
- обеспечение военнослужащих;
- право на отпуск;
- недопущение злоупотребления правами командиров;
- непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи;
- социальные гарантии;
- нарушение гендерного равенства.
Напомним, ранее омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК.
До этого омбудсмен заявил, что сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы.
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