Гарвард отменяет оплату за обучение для части студентов: кто может учиться бесплатно

Гарвардский университет объявил, что с осени этого года студенты из семей, чей доход не превышает 200 000 долларов в год, будут учиться бесплатно. Это решение направлено на повышение уровня доступности образования и поддержку разнообразия студенческого состава.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Ранее право на бесплатное обучение имели только студенты из семей, которые зарабатывали менее 85 000 долларов в год. Для сравнения, медианный доход американских домохозяйств составляет примерно 80 000 долларов.

Подобные инициативы уже ввели другие ведущие университеты, в частности Пенсильванский университет, Массачусетский технологический институт (MIT) и Калифорнийский технологический институт (Caltech). В течение последнего года финансовую помощь также расширили Дартмут, Университет Вирджинии и Университет Северной Каролины.

Почему в Гарварде приняли такое решение

Решение Верховного суда США о запрете расовых преференций в процессе поступления привело к уменьшению количества чернокожих и латиноамериканских студентов во многих университетах, включая Гарвард. Теперь учебные заведения ищут альтернативные способы сохранения разнообразия среди студентов, в частности через расширение финансовой поддержки.

Президент Гарварда Алан Гарбер отметил, что увеличение доступности образования будет способствовать разнообразию взглядов и опыта среди студентов. "Сделав Гарвард финансово более доступным, мы создаем среду для интеллектуального и личностного развития всех наших студентов", - подчеркнул он.

Заплатят не только за обучение

Обучение и проживание в Гарварде стоит почти 83 000 долларов в год. Отныне студенты из семей, чей доход не превышает 100 000 долларов, фактически не будут платить ничего - университет покроет не только обучение, но и расходы на жилье, питание, путешествия домой, мероприятия и даже зимнюю одежду. Также предусмотрена единовременная "стартовая" выплата в 2000 долларов.

В общем Гарвард потратил 275 миллионов долларов на финансовую помощь в 2024 году, и эта сумма может возрасти после введения новых правил. Около половины студентов бакалавриата получают определенную форму финансовой поддержки от университета.