Харрис позвонит Трампу, чтобы признать поражение на выборах, - NBC News

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение на выборах. Звонок планирует и действующий американский лидер Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Как рассказали помощники Харрис, ожидается, что она в среду позвонит по телефону Трампу, чтобы признать поражение на выборах.
Также Харрис выступит с речью, однако когда именно пока неизвестно. Сейчас она работает над своей речью.
Отмечается, что действующий президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу.
По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.
Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
Сегодня утром, 6 ноября, обращаясь к своим поклонникам, Дональд Трамп объявил себя новым президентом Соединенных Штатов.
Позже стало известно, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.
О том, как Дональд Трамп смог убедить американцев в том, что США идут в неправильном направлении, и почему ставки Камалы Харрис на выборах не сыграли, - в материале РБК-Украина.
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