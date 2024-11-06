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Харрис позвонит Трампу, чтобы признать поражение на выборах, - NBC News

Фото: Камала Гаррис и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение на выборах. Звонок планирует и действующий американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как рассказали помощники Харрис, ожидается, что она в среду позвонит по телефону Трампу, чтобы признать поражение на выборах.

Также Харрис выступит с речью, однако когда именно пока неизвестно. Сейчас она работает над своей речью.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу.

По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.

 

 

Выборы в США

Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Сегодня утром, 6 ноября, обращаясь к своим поклонникам, Дональд Трамп объявил себя новым президентом Соединенных Штатов.

Позже стало известно, что Трамп получил на выборах 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

О том, как Дональд Трамп смог убедить американцев в том, что США идут в неправильном направлении, и почему ставки Камалы Харрис на выборах не сыграли, - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США