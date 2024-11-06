Харрис позвонит Трампу, чтобы признать поражение на выборах, - NBC News

Как рассказали помощники Харрис, ожидается, что она в среду позвонит по телефону Трампу, чтобы признать поражение на выборах.

Также Харрис выступит с речью, однако когда именно пока неизвестно. Сейчас она работает над своей речью.

Отмечается, что действующий президент США Джо Байден также планирует позвонить Трампу.

По информации представителя Белого дома, в планах Байдена также публичное выступление с речью о результатах выборов.