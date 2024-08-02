Харрис стала официальным кандидатом в президенты США

В США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Заметим, что в голосовании приняли участие около 4000 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.
Сегодня за Харрис отдали свой голос 3923 демократа. Для официального выдвижения на выборы Харрис требовалось минимум 1976 голосов.
Напомним, несколько недель назад стало известно, что президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Это произошло после того, как он проиграл экс-президенту США Дональду Трампу на дебатах.
После провального выступления Байдена среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все засомневались в возможности его победы на предстоящих выборах.
Байден, объявляя о том, что не будет участвовать в выборах, поддержал кандидатуру Харрис на роль кандидата от демократов.
Заметим, что согласно соцопросам, Харрис опережает своего основного оппонента и бывшего президента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи.
Мы сообщали и о том, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты.
При этом, по информации СМИ, Харрис высказала свою готовность к дебатам с Трампом. Сам бывший президент США допустил возможность дебатов, но в своих заявлениях он не казался уверенным.
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