Харрис стала официальным кандидатом в президенты США

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад стало известно, что президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Это произошло после того, как он проиграл экс-президенту США Дональду Трампу на дебатах.

После провального выступления Байдена среди демократов и спонсоров кампании американского лидера началась паника, поскольку все засомневались в возможности его победы на предстоящих выборах.

Байден, объявляя о том, что не будет участвовать в выборах, поддержал кандидатуру Харрис на роль кандидата от демократов.

Заметим, что согласно соцопросам, Харрис опережает своего основного оппонента и бывшего президента Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи.

Мы сообщали и о том, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты.

При этом, по информации СМИ, Харрис высказала свою готовность к дебатам с Трампом. Сам бывший президент США допустил возможность дебатов, но в своих заявлениях он не казался уверенным.

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