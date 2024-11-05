Харрис и Трамп соревнуются "нога в ногу" в семи ключевых штатах

"Ключевые штаты" (также "шаткие штаты", "колеблющиеся штаты") - так называют семь штатов, где избиратели во время каждых выборов до последнего не могут определиться кого поддержать. Результаты голосования в этих штатах дают решающую победу одному из кандидатов.

В каждом колеблющемся штате результаты опроса находятся в пределах погрешности.

Инфографика: The Washington Post (washingtonpost.com)

Преимущество Трампа

Илон Маск планирует провести вечер выборов с Трампом. Это позволит политику онлайн следить за подсчетом голосов с помощью человека, который контролирует одну из ключевых информационных платформ - соцсеть Х.

Маск планирует быть в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднованиях в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух людей, знакомых с планом, он будет среди небольшой группы, которая вместе с Трампом будет наблюдать за результатами выборов.

Демократы опасаются, что Маск может использовать свою личную ленту в соцсети X для распространения дезинформации о выборах.

В течение последних недель бизнесмен публиковал необработанные данные о досрочном голосовании, чтобы ложно предположить непреодолимое преимущество Трампа в таких штатах, как Пенсильвания.

Также Маск высказывал опасения касательно надежности машин для голосования.