ua en ru
Сб, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гарпок прогнозирует до конца лета запуск аукциона на привлечение инвестиций в "зеленую" энергетику

Суббота 06 июля 2024 20:20
UA EN RU
Гарпок прогнозирует до конца лета запуск аукциона на привлечение инвестиций в "зеленую" энергетику Фото: Гарпок прогнозирует до конца лета запуск аукциона на привлечение инвестиций в "зеленую" энергетику (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ожидает, что до конца лета в Украине будет анонсировано проведение зеленого аукциона в поддержку развития возобновляемой энергетики в Украине и увеличения заинтересованности инвесторов в эту отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора госпредприятия Артема Некрасова.

"Запуск аукционов в поддержку, которых мы ожидаем до конца лета", - сказал Некрасов.

Он отметил, что станции по ВИЭ - проекты с наименьшей стоимостью строительства и сроками строительства по сравнению с другими видами генерации.

"Многие проекты по солнцу сейчас запускают преимущественно бизнес для своих нужд. По ветровым станциям на разных стадиях у нас несколько десятков проектов в семи регионах страны на разных стадиях", - отметил Некрасов.

По его словам, государство должно создавать условия для того, чтобы готовые к строительству проекты ВИЭ уже начали реализовываться.

"В том числе нужно решить вопрос проблемы страховок строительства во время войны, упрощения регуляторной базы как на уровне государства, так и местных властей", - сказал Некрасов.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек
В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело