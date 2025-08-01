Премия или повышение? Этим знакам Зодиака повезет на работе уже в августе
До конца этого лета представители четырех знаков Зодиака получат шанс взлететь по карьерной лестнице. Их ждет либо новая должность, либо щедрое вознаграждение.
Кому гороскоп успеха на август обещает премию или повышение, рассказывает РБК-Украина.
Козерог
До конца этого лета вы можете сменить работу. Если кто-то предложит вам попробовать себя в чем-то новом, то не спешите отказываться. Возможно, это именно та возможность, которую нужно ждать годами. Рискуйте и не позволяйте страхам лишить вас шанса на счастье.
Телец
Финансовый гороскоп на август обещает вам щедрые сюрпризы. На работе вас заметят, возможна премия или даже повышение. Вы сможете озвучить свои идеи и не волноваться из-за того, что их не услышат. Не бойтесь привлекать к себе внимание и ставить перед собой амбициозные цели.
Рыбы
Вам стоит решиться на решительные шаги, которых вы давно избегали. Вспомните, о чем вы мечтали раньше, и обязательно найдите причину, по которой вы отказались от своих желаний. Судьба поможет вам достичь успехов на работе, а вам нужно лишь не упустить этот шанс.
Скорпион
Денежный гороскоп обещает вам особое предложение, от которого будет трудно отказаться. Но сначала взвесьте все "за" и "против". Даже если вам захочется сразу прыгнуть в неизвестность, посоветуйтесь с близкими и теми, кто точно понимает все риски. Награда действительно будет щедрой, но вы должны быть уверены в том, что со всем справитесь.
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При создании материала были использованы источники: Your Tango, The Cut.