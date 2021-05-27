Гармаш про перенесення ТКГ: було б логічно, щоб нову локацію запропонувала ОБСЄ

У питанні перенесення засідань ТКГ (Тристоронньої контактної групи) з Мінська було б логічно, щоб нову локацію запропонувала ОБСЄ. Але учасники переговорів не можуть не зважати на думку України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, питання про перенесення переговорів з Мінська стало актуальним, коли українська влада не визнала Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

"Звичайно, рішення про зміну майданчика має бути консенсусним і воно повинно затверджуватися трьома сторонами ТКГ - Україною, Росією та ОБСЄ. І, напевно, було б логічно, щоб нову локацію запропонувала ОБСЄ. Але знову ж таки, не можна не враховувати думку України, і якщо українська делегація прийме рішення не їздити до Мінська, інші сторони мають з цим рахуватися", - додав Гармаш.

Він також додав, що у разі перенесення засідань мінський процес залишиться мінським, тому що заснований на мінських угодах.