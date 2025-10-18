Гарантирование банковского вклада может вырасти до 5 млн гривен. Достаточно ли для этого денег?

На сегодня фонд гарантирует 100% суммы вкладов и процентов для физических лиц, что было введено с начала полномасштабного вторжения. Через 2-3 года фонд рассчитывает внедрить европейский стандарт - это гарантирование суммы в размере 100 тысяч евро (около 4,9 млн гривен).

"У фонда есть достаточно средств, чтобы покрыть риски в системе, если гарантированная сумма возмещения будет 100 тысяч евро. Это наша стратегия и наш бенчмарк, к которому мы стремимся", - прокомментировала директор-распорядитель.

Ольга Билай добавила, что такую сумму гарантирования планируется ввести для физических и юридических лиц (банковские счета последних на сегодня вообще не гарантируются государством). Руководитель фонда пояснила, что сейчас под критерий гарантирования на уровне 100 тысяч евро попадают лишь 10% юридических лиц, ведь, как правило, их банковские вклады значительно больше.

"Сумма 100 тысяч евро будет покрывать 90% средств физлиц и только 10% юрлиц. Мы говорим о гарантировании средств маленьких предприятий, таких как кофейни, фермерские хозяйства", - пояснила собеседник.

Руководитель ФГВФЛ добавила, что такой подход позволит защитить небольшие предприятия, которые не имеют возможности держать в штате финансистов, которые могли бы отслеживать риски финансовых учреждений, как это происходит в крупных корпорациях.

Норму о гарантировании суммы вклада на уровне 100 тысяч евро планируется распространить на все банки - государственные и частные.