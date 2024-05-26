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"Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен

Воскресенье 26 мая 2024 18:19
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"Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен Фото: "Гарантированный покупатель" должен "Харьковэнергосбыту" 2 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

"Харьковоблэнерго" призывает к решению проблемы задолженностей государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового директора ЧАО "Харьковоблэнерго" Валентина Кондратишко.

"По результатам, скажем так, какие чувствуем мы. Ну, сейчас у нас задолженность нашего поставщика универсальной услуги составляет около 2 миллиардов. Ну, примерно такая сумма задолженности "Гарантированного покупателя" перед ним. Здесь необходимо проведение зачета, просто зачета между участниками рынка. Это позволит как минимум каким-то образом решить вопрос", - сказал он.

Кондратишко объяснил, что из-за долгов "Гарантированного покупателя" "Харьковоблэнерго" не имеет средств на закупку электроэнергии на сегментах энергорынка. В частности, предприятие перестало покупать электроэнергию с 21 мая.

В то же время все средства направляют на зарплату работников, чтобы иметь возможность возобновлять электроснабжение в домах жителей Харьковщины.

Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.

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Электроэнергия
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