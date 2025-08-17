Гарантии безопасности для Украины от Трампа могут сдвинуть мирные переговоры, - WSJ

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным около 3 часов по центральноевропейскому времени Дональд Трамп позвонил европейским лидерам. Он заявил, что российский диктатор стремится продолжать боевые действия, несмотря на сигналы о готовности к диалогу.

Собеседники WSJ отметили, что Трамп выглядел "уставшим и раздраженным Путиным" и заявил, что работал непрерывно почти сутки.

На фоне этой ситуации Трамп обсудил с европейскими лидерами предложение премьера Италии Джорджи Мелони, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне.

"Действительно, Киев давно добивается гарантий безопасности от Вашингтона, но Белый дом еще ни разу не давал никаких гарантий", - пишет издание.

Теперь же речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны западной коалиции во главе с США. При этом размещение американских войск на украинской территории не предусматривается.

"Гарантии, о которых говорил Трамп, включают двусторонние обязательства, а также участие США в коалиционной поддержке Украины", - цитирует WSJ европейских чиновников. При этом у самих участников переговоров остаются разные толкования, идет ли речь о прямом военном компоненте.

По данным газеты, Трамп также в ближайшее время хочет провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.