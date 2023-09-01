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Гарантия безопасности для Украины. В ОП анонсировали начало переговоров еще с одной страной

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилось 28 стран. С тремя из них уже проводятся переговоры о заключении соответствующих договоров, а вскоре диалог может начаться с еще одним государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовква в интервью "Укринформу".

Он напомнил, что декларация была распространена среди всех стран НАТО на саммите в Вильнюсе, но к ней уже начали присоединяться не только члены Альянса. В настоящее время к ней присоединились 28 государств.

"Мы, кстати, не заставляем ни одну страну, но говорим о том, что декларация открыта. С тремя странами - США, Великобританией, Канадой - мы уже открыли переговоры о двусторонних юридически обязывающих документах. Могу анонсировать, что вскоре рассчитываем начать переговоры еще с одной страной", - сказал Жовква.

По его мнению, переговоры с первыми странами должны быть финализированы до конца этого года, и в идеале такие документы должны быть подписаны. А также договоры должны пройти процедуры утверждения.

Замруководителя ОП также отметил, что Украина рассчитывает получить достаточно сильные гарантии безопасности не только от США, но и всех стран G7.

"Еще одного повторения Будапештского меморандума точно не будет. Не будет Будапешта-2, 3 или 4. А будут четкие, юридически выверенные, юридически обязывающие документы", - подчеркнул Жовква.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.

В частности, к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины присоединились почти 30 стран.

Однако недавно газета The Wall Street Journal сообщала о том, что переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине от стран-участниц G7, вероятно, будут завершены не ранее 2024 года.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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