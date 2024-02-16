"Гарантии безопасности". Что это такое и зачем они нужны Украине

При подготовке материала использовались: проект Kyiv Security Compact, декларация "Большой семерки" от 12 июля 2023 года, текст соглашения между Украиной и Великобританией, публикация Reuters, заявления западных и украинских чиновников, анализ "Центра международной безопасности".

"Гарантии безопасности". Чего хотела Украина и к чему пришли партнеры

Вопрос гарантий безопасности наша страна поднимала почти с самого начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Смысл в том, чтоб предотвратить другие попытки нападения в будущем, пока страна не вступит в НАТО и не будет защищена ст. 5 о коллективной обороне. В пример приводились Швеция и Финляндия, которые после подачи заявки получили гарантии от Великобритании на случай агрессии третьей стороны.

Украина хотела заложить в основу наработанный осенью 2022-го проект Kyiv Security Compact рабочей группы главы Офиса президента Андрея Ермака и бывшего генсека НАТО Андерса фог Расмуссена. По сути это концепция с перечнем рекомендаций, среди которых обязательства западных партнеров по содержанию Вооруженных сил, долгосрочным инвестициям в оборонку, передаче вооружений, развединформации и т.д.

Предполагалось, что гарантии могут содержать дополнительные компоненты, такие как соглашения о противоракетной обороне (ПРО) или о региональной безопасности, а в числе гарантов Киев видел как минимум США, Великобританию, Канаду, Австралию, Польшу, Италию, Германию, Францию, Турцию, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предложения содержали превентивные и срочные меры, например, консультации в течение 24 шагов и конкретные меры поддержки в течение 72 часов с момента возможного нападения. Партнеры периодически делали оптимистичные заявления, но без привязки к Kyiv Security Compact. В 2023 году стало понятно, что на Западе под тем, что в Украине называют гарантиями, скорее понимают многолетние пакеты помощи.

Фото: лидеры G7 на полях саммита в Вильнюсе выступили с декларацией о поддержке Украины (Getty Images)

Реальной точкой отсчета стала декларация "Большой семерки" (G7), объявленная на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля 2023 года. Именно она фактически запустила процесс формализации соглашений через двусторонние обязательства. Заявление сводилось к тому, что партнеры будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. В частности, речь шла о:

помощи в сфере безопасности и поставках современной военной техники

поддержке оборонно-промышленной базы

тренировках и обучении украинских Вооруженных сил

обмене разведданными

Как ожидается, партнеры возьмут обязательства по экономической, финансовой и технической поддержке, а в случае нового нападения России предоставят всю необходимую помощь. В обмен на это Украина проведет реформы, чтобы подчеркнуть приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ и поставить экономику на устойчивый путь. Декларация является открытой, помимо участников G7 к ней присоединился ряд европейских стран.

Отметим, термин "гарантии безопасности" преимущественно используют в Украине. Западные партнеры предпочитают называть их соглашениями о безопасности.

Первое соглашение. Какие обязательства взяла Великобритания

Как и во многих вопросах поддержки Украины, пионером выступила Великобритания. Соглашение было подписано в ходе визита премьера Риши Сунака в Киев 12 января 2024 года. Новый договор усиливает сотрудничество между странами и содержит несколько блоков.

Военное сотрудничество

Великобритания взяла обязательства по усилению оборонных возможностей Украины, в том числе путем поставок современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море, в космосе и в киберсфере. Приоритет - ПВО, артиллерия, дальнобойные средства поражения, бронетехника, боевая авиация, а также помощь в переходе на оперативную совместимость с НАТО. Только на этот год анонсирована дополнительная поддержка на 2,5 млрд фунтов стерлингов (почти 3,2 млрд долларов).

Морская безопасность

Великобритания возглавила Коалицию возможностей морской безопасности и обязалась внести весомый вклад в развитие морского флота Украины. Цель этой коалиции - сделать Украину полноценным контрибутором морской безопасности в Черном и Азовском морях до 2035 года.

Оборонная промышленность

Британская сторона намерена стимулировать свою оборонку к инвестициям в Украину, а также к локализации производства, ремонта и обслуживания военной техники в нашей стране. Для этого передадут соответствующие технологии, а Киев и Лондон будут обмениваться данными об исследованиях и военных разработках.

Фото: Риши Сунак и Владимир Зеленский на церемонии подписания соглашений о безопасности (Виталий Носач/РБК-Украина)

Безопасность и кибербезопасность

Стороны будут сотрудничать в области разведки и безопасности. Это позволит Украине выявлять, сдерживать и препятствовать российской агрессии, шпионажу и гибридной войне. Участники соглашения запустят совместный протокол сдерживания и реагирования на кибератаки со стороны РФ, ее сателлитов и пророссийских хакерских группировок.

Политическое и экономическое сотрудничество

Великобритания поддерживает "формулу мира" (украинское видение того, чем должна закончиться война с Россией) и готова сыграть ведущую роль в мирных инициативах. Пока агрессия продолжается, Лондон обязался ужесточать санкции против российской экономики и связанных с войной лиц. Также заявлено о приверженности к привлечению к ответственности РФ за военные преступления и возмещению ущерба.

Британия пообещала помочь с построением современной и стабильной экономики Украины, которая будет неуязвима к российскому влиянию, развивать партнерство в сфере гуманитарного разминирования.

Обязательства Украины

Украинская сторона обязалась выполнить полный набор политических требований, изложенных в программе МВФ. В том числе что касается институциональной реформы управления, судебной системы, борьбы с коррупцией в государственном и частном секторах. В секторе безопасности Украина должна усилить контроль над Вооруженными силами (важное условие для членства в НАТО), а также усовершенствовать процессы закупок.

Если Россия снова нападет в будущем

Как говорится в соглашении, любое будущее нападение России серьезно подорвет безопасность Великобритании. В этом случае гарантируется, что стороны договора в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для сдерживания агрессии. В таких обстоятельствах Лондон обязуется в срочном порядке предоставить современную военную технику (конкретный перечень не указан) и экономическую помощь.

Соглашение вступило в силу 12 января 2024 года, оно рассчитано на 10 лет или пока Украина не вступит в НАТО. Если путь евроатлантической интеграции удастся пройти раньше, стороны примут отдельное решение о статусе договора. Как отмечали информированные источники РБК-Украина, у соглашения с Британией также есть приложения с ограниченным доступом.

"Очень серьезная и современная сделка… Это то, что придает нам уверенность сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксируем наши сильные позиции безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО", - говорил президент Владимир Зеленский.

С кем еще Украина в ближайшее время подпишет договор

Новые соглашения о безопасности подпишут уже сегодня. В частности, 16 февраля Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Германии и Франции, которые, как пишет Reuters, готовы стать "вторым и третьим союзником" Украины с подписанными договорами.

Детали соглашений, которые будут подписаны с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном, пока не известны. Но, вероятно, за основу будет взята сделка с Великобританией, которая не подменяет стратегическую цель - вступление в НАТО. Ожидается, что новые документы тоже не ограничатся военными элементами, и будут одержать финансовые и экономические.

"Логика, лежащая в основе этого, - поддержка Украины в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить провал российской агрессии", - приводит Reuters цитату неназванного французского чиновника.

Обновлено от 14:15. На момент подготовки публикации стало известно о том, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц подписали договор. Детали появятся в ближайшее время.

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц на подписании соглашения о безопасности (president.gov.ua)

На прошлой неделе Зеленский подчеркивал, что соглашением с Францией стороны могут выйти на "очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу".

Будущая сделка по безопасности обсуждается в Соединенных Штатах. Как заявил представитель Госдепа Дэниель Сайзек в интервью РБК-Украина, такое соглашение может потребовать одобрения Конгресса. Он также отметил, что необходимость долгосрочной поддержки Украины в том числе обусловлена агрессивной риторикой Владимира Путина.

Отметим, до этого глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что в соглашении с США будет больше пунктов, чем в украинско-британском документе. По его словам, документ должен быть особенным, поскольку Америка по-прежнему остается главным партнером и союзником. Кроме того, идут переговоры с Нидерландами, Польшей, Италией, Румынией и Канадой. Министр иностранных дел Канады Мелони Жоли еще две недели назад заявила, что соглашение на финишной прямой.

Подобный документ также готовится со стороны Евросоюза. В декабре европейская делегация посетила Киев и привезла проект документа со следующими приоритетами:

помощь военной техникой и оборудованием

обучение военных

сотрудничество с оборонкой

противостояние кибер- и гибридным угрозам

помощь в разминировании

реализация реформ, связанных с процессом вступления в ЕС

обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками

Как работают соглашения о безопасности. Опыт Южной Кореи, Тайваня и Израиля

Обязательства по безопасности для Украины не являются уникальным случаем в мировой истории. На сегодня, к примеру, в похожих отношениях с партнерами состоят Южная Корея, Тайвань и Израиль.

После войны 1950-1953 годов Южная Корея была одной из беднейших стран мира с разрушенной инфраструктурой, безопасность оставалась под серьезной угрозой, так как она отставала от КНДР как в экономическом, так и военном измерениях. Экономический рост, достигнутый к концу 1960-х стал возможным в том числе благодаря "зонтику" США, с которыми был подписан договор о взаимной обороне.

В соответствии с ним Южная Корея предоставляла право использовать наземные, воздушные и морские силы США на своей территории. А формулировка о том, что вооруженное нападение будет считаться угрозой безопасности США, дала Вашингтону простор для реагирования в случае вторжения КНДР. Сеул отдал часть своего суверенитета в обмен на безопасность. В условиях перемирия Южная Корея сохраняет оперативный контроль над армией, но в случае войны вооруженные силы переходят под командование США.

Как показало время, договор вместе с размещением американского контингента уберегли азиатскую страну от повторного вторжения со стороны КНДР. В настоящее время на территории Южной Кореи находятся около 28,5 тысяч американских военных.

Тайвань испытывает прямую угрозу со стороны Китайской народной республики с 1949 года. В 1950 году Седьмой флот ВМС США на фоне войны в Корее был отправлен в Тайваньский пролива, а в 1954 году стороны подписали договор о взаимной обороне. Документ не обязывает США защищать Тайвань, но предусматривает оказание военной помощи. Соглашение было разорвано в 1979 году.

В настоящее время в этих отношениях Вашингтон руководствуется специальным актом, тремя коммюнике и "Шестью заверениями" Рональда Рейгана. Хотя США не имеют юридических обязательств перед Тайванем, но есть двухпартийный консенсус относительно важности безопасности острова. Отметим, в последние годы асимметрия в военных возможностях между Китаем и Тайванем продолжает расти. И в случае агрессии сохранение суверенитета будет зависеть от вмешательства США.

Израиль многие годы пребывает в состоянии постоянного вооруженного конфликта. Первым договором в области безопасности и обороны с США стало соглашение о взаимопомощи в сфере обороны 1952 года. После войны Судного дня страны в 1975 году подписали меморандум, в котором Вашингтон обязался в полной мере отвечать на оборонные, энергетические и экономические потребности Израиля. А с 1987 года Израиль имеет статус основного союзника США вне НАТО.

В настоящее время помощь оказывается в соответствие с 10-летними соглашениями. В последнем из них Вашингтон обязался предоставить 38 млрд долларов военной помощи с 2019 по 2028 год. После нападения ХАМАС в октябре 2023 года США отправили инструкторов, усилили военное присутствие в Средиземном море, а сейчас готовят многомиллиардный пакет помощи.

Однако вышеуказанные модели показывают, что универсальной концепции нет, говорится в анализе ГО "Центр международной безопасности". Дело в том, что на сегодня нет оснований утверждать, что усиление армий Южной Кореи, Тайваня и Израиля гарантирует им полную безопасность. Горячие фазы арабско-израильских войн завершились только после того, как Израиль обрел ядерный статус; КНДР не решилась напасть из-за нежелания Китая и СССР вступать в войну, а Тайвань остается в эпицентре американо-китайского геополитического противостояния. Согласно данным ЦРУ, вполне возможно, что Пекин готовится к вторжению в ближайшие годы.

Об эффекте соглашений о безопасности для Украины можно будет говорить спустя лишь несколько лет.