Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе

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Какие гарантии от союзников хочет Украина

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что справедливого мира можно достичь лишь при наличии четких гарантий безопасности, которые сделают невозможным повторение конфликта.

По убеждению главы государства, членство в НАТО – самый простой и надежный способ обеспечить мир не только в Украине, но и в Европе. Поскольку Североатлантический союз имеет готовые и эффективные системы безопасности, которые существуют десятилетиями и именно они не допускали разжигания войн.

Однако, пока ряд членов НАТО выступают против вступления нашей страны, одной из главных гарантий безопасности Зеленский называет финансирование украинской армии в составе не менее 800 тыс. военных.

Говоря о важности завершения горячей фазы войны, президент Украины заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности и верификации этого процесса. Он поддерживает размещение миротворческого контингента союзников для предотвращения нового нападения РФ.

Также Зеленский говорит о необходимости экономических гарантий, включая вступление в Евросоюз.

Есть ли гарантии безопасности в соглашении о недрах

В контексте переговоров по гарантиям безопасности президент Украины подчеркивает важность США как ключевого союзника.

Во время визита в Вашингтон 28 февраля Владимир Зеленский планирует обсудить вопросы гарантий с лидером Белого дома Дональдом Трампом.

Поездка Зеленского в Штаты посвящена официальному подписанию соглашения между Украиной и США о редкоземельных ископаемых. Процесс согласования этого документа затянулся из-за отсутствия консенсуса сторон по ряду положений. В частности, в первоначальных вариантах соглашения гарантии безопасности не упоминались, на чем настаивал Владимир Зеленский.

Подробнее о сущности соглашения между США и Украиной по недрам говорится в отдельном материале.

В конечном итоге 27 февраля правительство согласовало финальную версию, в которой, по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, больше нет невыгодных условий для Украины.

Премьер подчеркнул, что соглашение с США напрямую связано с гарантиями безопасности Украины, и ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

"Пункт 10, собственно, и говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономическо-безопасной устойчивости", – отметил он.

Шмыгаль рассказал, что в рамках визита в Вашингтон украинская делегация в составе представителей правительства будет иметь полномочия подписать соглашение после того, как президенты Украины и США достигнут договоренностей по гарантиям безопасности.

Как пояснил глава правительства, этот документ является предварительным (рамочным) договором, после утверждения которого начнется предметная работа по имплементации договоренностей по гарантиям безопасности.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что соглашение, которое планируют подписать 28 февраля, откроет путь к следующему договору – об инвестиционном фонде, с конкретными отношениями и суммами, которое должна будет ратифицировать Верховная рада.

"В следующем соглашении мы можем более предметно говорить о гарантиях безопасности или о конкретных суммах, как будет управляться фонд и т.д. Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь Украине не будет бесплатной, это новая реальность", – заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что темой переговоров с Трампом сегодня в Вашингтоне будет не только соглашение о недрах. Президент хочет получить ответ, сможет ли Украина рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США.

"Мой вопрос будет очень прямым – США продолжат нас поддерживать, или нет? Если это не помощь, можем ли мы покупать оружие напрямую в США? Можем ли использовать замороженные активы (российские активы, – ред.), чтобы покупать оружие, например, а также для инвестиций во многие вещи, такие как добыча минералов. И буду говорить о восстановлении Украины", – анонсировал Зеленский.

Что говорит Трамп о гарантиях для Украины

На фоне подготовки к заключению соглашения о редкоземельных минералах президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине "много гарантий безопасности".

К тому же, он считает, что основные гарантии Украине должны обеспечить европейские страны.

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много", – сказал президент США.

В то же время Трамп подчеркнул, что сотрудничество США с Украиной в области редкоземельных элементов "автоматически" обеспечит определенный уровень безопасности, поскольку присутствие американских специалистов на украинской территории будет защитой от повторной агрессии со стороны российских оккупантов.

"Они (украинцы – ред.) получат нас. Мы будем там работать, и вы знаете, таким образом будет как автоматическая безопасность. Потому что никто не станет лезть к нашим людям, пока они там (в Украине – ред.)", – говорит президент США.

Что касается стремления Украины к вступлению в НАТО, Дональд Трамп продолжает высказываться скептически.

Недавно американский президент заявил, что Украине следует забыть о членстве в Альянсе, ведь, вероятно, именно из-за желания украинцев присоединиться к НАТО российский диктатор Владимир Путин решил начать войну.

"Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине – ред.) началось", – сказал Трамп.

Миротворческий контингент из Европы

Учитывая риторику США, в последние недели европейские лидеры активизировали усилия, чтобы выработать совместную линию по поддержке Украины.

В рамках гарантий безопасности лидеры нескольких стран выразили готовность отправить миротворческие войска.

Лидер Франции Эммануэль Макрон первым выдвинул предложение о миссии миротворцев в Украине еще в прошлом году. Впоследствии Франция совместно с Великобританией разработала план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

По этому плану, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, миротворцев планируют разместить в нескольких украинских городах, но "не обязательно на линии фронта". При этом европейские страны ожидают, что в их плане примут участие и США. Речь идет о размещении американских сил противовоздушной обороны в соседних с Украиной странах.

Так, премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что без гарантий безопасности от США Россия может снова напасть на Украину. 27 февраля Стармер посетил Вашингтон и встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. На брифинге после переговоров премьер Британии подчеркнул, что будущее мирное соглашение, к которому стремятся США, должно быть хорошо принято в Украине и всем мире.

"США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом", – отметил он.

В то же время Стармер заявил, что "Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение".

Возможность отправки миротворцев в Украину, кроме Британии и Франции, рассматривают в Германии, Швеции. К тому же, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил развертывание турецких миротворцев на украинской территории.

Для обсуждения гарантий безопасности, которые может предоставить Украине европейский континент, уже в это воскресенье, 2 марта, премьер-министр Британии Кир Стармер пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии и президента Украины Владимира Зеленского. Будут присутствовать также генсек НАТО и руководители Евросоюза.

После этого 6 марта состоится заседание Европейского совета, на которое соберутся лидеры ЕС, и куда также приглашен украинский президент.

Позиция Европы относительно Украины в НАТО и соглашения с США

Представители ЕС не согласны с позицией президента США Дональда Трампа о невозможности Украины вступления в Альянс и называют членство в НАТО самой лучшей гарантией безопасности.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с заявлением, что гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО, а другие меры менее эффективны.

"Я считаю, что это лучшая структура для гарантирования мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова впасть в драму войны. Другие решения кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными", – констатировала Мелони.

По ее словам, справедливый и длительный мир будет возможен только в том случае, когда Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы убедиться, что война не повторится, и чувствующие угрозу европейские нации смогут чувствовать себя в безопасности.

Верховная представительница Евросоюза по внешней политике Кая Каллас также называет членство Украины в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для Украины.

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает – единственная гарантия безопасности, которая работает – это зонтик НАТО", – сказала она.

Комментируя соглашение о недрах между США и Украиной Каллас заявила, что только экономического партнерства на сегодня недостаточно, потому что во время войны "нужны гарантии безопасности".

Кая Каллас также обратила внимание, что крупные компании США работали в Украине и до войны, но это не уберегло страну.

"Я слышу мнения, что, якобы, экономическое соглашение как таковое уже само по себе является гарантией безопасности. Я так не считаю. Уже сейчас в Украине активно работают американские компании. Но страну все равно бомбят ежедневно", – отметила дипломат.

Находясь с визитом в США, Каллас отметила, что европейским государствам "очень трудно видеть, что российские нарративы сейчас настолько сильно представлены в Америке".

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, публикации Bloomberg, Le Monde, CNN, Wall Street Journal, AFP.