Гарантии безопасности и не только: Зеленский раскрыл приоритеты мирных переговоров в Абу-Даби

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил, что, прежде всего, американская сторона уже дала сигналы, что "хочет говорить о гарантиях безопасности для Украины". Также будет обсуждаться Prosperity Package - пакет восстановления Украины.

"Они также обсуждают с нашей командой вопросы, которые мы хотим поднять на встрече 10-11 ноября в Абу-Даби. Для нас это приоритетные вещи", - говорит президент.

Он назвал четыре приоритета мирных переговоров, которые, по его мнению, для всех нормальных людей также должны быть главными.

Первый - это энергетика, то есть прекращение огня и блокирование ударов по энергетической и критической инфраструктуре.

Вторым приоритетом Зеленский объявил зерно, а значит, разблокирование Черного моря, в котором заинтересованы Украина, Россия, другие страны Африки и Азии и партнеры Украины.

"Третье. Речь идет о том, в каком формате Украина может увеличить количество обменов. Желательно, чтобы это был обмен всех на всех, но, по крайней мере, нужно найти способ сделать обмены и возвращения людей домой более интенсивными", - отметил президент.

Четвертым аспектом Зеленский назвал подготовку встречи на уровне лидеров в трехстороннем формате с обязательным присутствием Европы.

"Здесь я соглашаюсь с Фридрихом (Мерцом - ред.): у нас одинаковое видение. Не может быть стабильного и устойчивого мира, если Европа не будет вовлечена в переговоры в том или ином формате", - говорит он.

Россия о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры России-США-Украина состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

По его словам, российскую делегацию возглавит помощник Путина, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Будут вопросы безопасности обсуждаться. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными", - заявил Песков в общении с журналистами, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что представители Европы не будут участвовать в переговорах, поскольку этого не предусматривается трехсторонний формат.

"Рано или поздно все равно, конечно же, поскольку речь пойдет о системе безопасности в Европе, о будущей системе безопасности, что обязательно будет неотъемлемой частью урегулирования, то разговор с европейцами потребуется. Понять бы с кем", - сказал Песков.