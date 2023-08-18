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К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились 25 стран

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую согласовали на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе лидеры "Большой семерки" (G7), поддержали 25 стран.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы уже согласовываем начало консультаций с другими партнерами. На этой неделе число стран, которые присоединились к вильнюсской декларации, уже 25 и уверен, что это число продолжит расти", - заявил он.

По словам Ермака, украинская сторона хочет до конца года подписать первые соглашения.

Гарантии безопасности для Украины

В ходе саммита НАТО лидеры стран "Большой семерки" 12 июля согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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