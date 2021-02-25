Гарантування вкладів планують розширити на кредитні спілки та страхування життя

Рада з фінансової стабільності погодила концепцію створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок та гарантування виплат за договорами страхування життя. Гарантування планується на базі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України ( НБУ ).

"Реструктуризація боргів ФГВФО є необхідною передумовою для підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів та розширення сфери дії системи гарантування вкладів. Це також одне із зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, члени РФС підтвердили необхідність імплементації плану реструктуризації боргів ФГВФО перед державою, затвердженого у вересні 2020 року.

Як зазначається в повідомлені, НБУ та ФГВФО запропонують можливі параметри системи гарантування для подальшого обговорення з учасниками ринку.

Нагадаємо, Світлана Рекрут, директор-розпорядник ФГВФО, заявила, що Фонд планує у 2021 році розробку і затвердження нормативно-правової бази для поширення гарантій фонду на вклади фізосіб, залучені небанківськими фінустановами.

Нагадаємо, наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує по 200 тисяч гривень у банках-банкрутах. Зараз учасниками фонду є 73 банки.

Відзначимо, з 1 липня 2021 року нагляд за небанківськими фінансовими установах здійснює Національний банк України.

Станом 31 січня 2021 року в Україні діяли 73 банки та 2006 учасників ринків небанківських фінансових послуг, у тому числі 20 лайфових (страхування життя) страховиків та 318 кредитних спілок.