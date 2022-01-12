"Гарантії безпеки". Шерман виклала ЄС підсумки діалогу США і Росії

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман розповіла представникам комітету Ради ЄС з питань політики та безпеки про переговори з питань "гарантій безпеки". Також сторони обговорили ситуацію навколо України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.
Ця зустріч була проведена для того, "щоб обговорити неспровоковане нарощування військових сил Росією вздовж кордонів з Україною, а також розповісти про підсумки стратегічного діалогу США і Росії, який пройшов вчора (10 січня) в Женеві".
Перший заступник держсекретаря подякувала комітету за його роботу, спрямовану на те, щоб забезпечити, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до дуже серйозних витрат для Російської Федерації, в тому числі прийняття скоординованих економічних заходів.
Як писало РБК-Україна, представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки". Однак питання, чи буде новий раунд, залишалося відкритим.
Пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" був обмін думками. США готові продовжити їх з Росією.