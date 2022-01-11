ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готові до продовження переговорів з Росією, - Нуланд

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 22:56
США готові до продовження переговорів з Росією, - Нуланд Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" був обмін думками. США готові продовжити їх з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

"Цей перший раунд (переговорів з Росією - ред.) був обміном думками. Ми відкриті і підтримуємо продовження розмови, якщо ми хочемо домогтися реального прогресу", - сказала вона.

Як писало РБК-Україна, представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки". Однак питання, чи буде новий раунд, залишалося відкритим.

Перед цим у російському МЗС заявляли, що переговори з США можуть обмежитися однією зустріччю, якщо американська сторона не погодиться на пропозиції Москви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити