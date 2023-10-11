Гандбольная сборная Украины в отборе к Евро-2024: состав и календарь матчей женской команды

Тренерский штаб "сине-желтых" на матчи против сборных Германии и Словакии вызвал 20 гандболисток. Не попала в список травмированная капитан команды Ирина Глибко.

В группе 2 отбора соперниками сборной Украины будут три команды. Первый поединок украинки сыграют 12 октября против немок на выезде, а 15 октября примут словачек дома. В свою очередь в феврале-марте "сине-желтые" дважды сыграют против сборной Израиля.

В финальную часть Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Также путевки на чемпионат получат четыре лучшие из восьми третьих сборных. Для рейтинга третьих мест будут учитываться только поединки против первых двух команд на финише.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к Евро-2024:

Вратари: Юдит Балог, Мария Гладун, Виктория Салтанюк

Полевые: Диана Дмитришин, Марьяна Маркевич, Марина Коновалова, Ирина Прокопьяк, Татьяна Поляк, Милана Шукаль, Карина Соскида, Евгения Когуч, Ирина Компаниец, Юлия Андрийчук, Евгения Левченко, Дарья Кот, Карина Колодюк, Алиса Петров, Анастасия Мелекесцева, Андриана Науменко, Тамара Смбатян

Календарь матчей сборной Украины в квалификации к Евро-2024: