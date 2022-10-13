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Гандбольная сборная Украины победой начала отбор к Евро-2024

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Четверг 13 октября 2022 11:29
Гандбольная сборная Украины победой начала отбор к Евро-2024 Фото: Александр Тильте нацелен на ворота островян (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

С победы над сборной Фарерских островов национальная команда Украины стартовала в квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024, квалификация, группа 4

Украина – Фареры – 29:25 (18:14, 11:11)

"Сине-желтые" сумели продолжить серию побед в противостоянии с островитянами. Теперь во всех пяти матчах против Фарер украинцы были сильнее. Упустив стартовый рывок соперника, сборная Украины быстро овладела ситуацией и повела (6:5), а свой рывок в середине тайма (10:4) позволил уйти на перерыв с преимуществом в четыре мяча.

Во второй половине фарерцы повторили сценарий первой. Они быстро отыграли гандикап украинской команды и вплотную приблизились к оппоненту. Правда, Украина выровняла игру и в конце концов сумела довести поединок до логической победы.

Эта победа прервала серию неудач сборной. Черная полоса отечественных гандболистов остановилась на семи поражениях подряд в официальных матчах. 13 октября между собой сыграют другие участники квартета – Австрия и Румыния.

Следующий поединок сборной Украины состоится 16 октября. Соперником "сине-желтых" станет румынская национальная команда. В следующий этап отбора гарантированно выйдут две лучшие команды группы.

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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