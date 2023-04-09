В Гамбурге вспыхнул масштабный пожар: жителей предупредили о токсичном дыме

В немецком городе Гамбург в ночь на 9 апреля вспыхнул масштабный пожар. Жителей города предупредили о токсичном дыме и опасности отравления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Огонь возник в районе Ротенбургсорт на остановке грузовиков, которая в итоге полностью выгорела. Позже пожар перекинулся на другие складские помещения.

По словам спасателей, на месте стоянки грузовых авто произошла утечка легковоспламеняющихся химикатов. СМИ предполагают, что это был сероводород. Над местом пожара с утра заметили "грибовидный дым". Местные отмечают, что слышали звуки детонации, а пожарные ехали на место инцидента в респираторах.

После этого государственный портал предупреждений Германии опубликовал сообщение о "чрезвычайно высоком" уровне угрозы.

"Из-за пожара населения в районе Гамбурга может пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе", - говорится в сообщении.

Жителей Гамбурга предупреждают, что токсичный дым уже добрался к центру города. Власти призывают немедленно закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционеры.

Напомним, в ночь на 9 апреля во французском Марселе обрушился четырехэтажный дом, в результате чего ранения получили 5 человек.

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