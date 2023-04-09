У Гамбурзі спалахнула масштабна пожежа: жителів попередили про токсичний дим

У німецькому місті Гамбург у ніч на 9 квітня спалахнула масштабна пожежа. Жителів міста попередили про токсичний дим та небезпеку отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Вогонь виник у районі Ротенбургсорт на зупинці вантажівок, яка у результаті повністю вигоріла. Пізніше пожежа перекинулася на інші складські приміщення.

За словами рятувальників, на місці стоянки вантажних авто стався витік легкозаймистих хімікатів. ЗМІ припускають, що це був сірководень. Над місцем пожежі зранку помітили "грибовидний дим". Місцеві зазначають, що чули звуки детонації, а пожежники їхали на місце інциденту у респіраторах.

Після цього державний портал попереджень Німеччини опублікував повідомлення про "надзвичайно високий" рівень загрози.

"Через пожежу населення в районі Гамбурга може постраждати від димових газів і хімічних компонентів у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Жителів Гамбурга попереджають, що токсичний дим вже дістався центру міста. Влада закликає негайно закрити вікна і двері, а також вимкнути вентиляцію та кондиціонери.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня у французькому Марселі обвалився чотириповерховий будинок, внаслідок чого поранення отримали 5 осіб.

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