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Галущенко: 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс

Автор: Юлія Струк

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс. Вони потребують оновлення.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

"Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включно з 8 ГВт об’єктів відновлювальної енергетики, реальний доступ потужностей значно менший. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення", - підкреслив міністр.

Галущенко пояснив, що фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступні близько 13. Решта ж або виведені в консервацію, або розташовані на неконтрольованій території.

За його словами, енергетична галузь перебуває у кризовому стані. Галущенко зазначив, що зламаний механізм енергоринку та існує повна розбалансованість сектору накопичення боргів всередині ринку.

"Це також борги перед виробниками зеленої генерації, десятки мільярдів гривень, борги перед шахтарями", - додав глава Міненерго.

Нагадаємо, Галущенко заявив, що Кабінет міністрів представить нову модель ПСО на ринку електроенергії на наступному тижні.

Як писало РБК-Україна, на початку тижня стало відомо, що парламент заслухає Галущенка приводу проходження опалювального сезону в Україні.

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МинэнергоТЕСГермана Галущенко