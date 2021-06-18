Галущенко: 90% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій ресурс

"Потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, це включно з 8 ГВт об’єктів відновлювальної енергетики, реальний доступ потужностей значно менший. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення", - підкреслив міністр.

Галущенко пояснив, що фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій реально доступні близько 13. Решта ж або виведені в консервацію, або розташовані на неконтрольованій території.

За його словами, енергетична галузь перебуває у кризовому стані. Галущенко зазначив, що зламаний механізм енергоринку та існує повна розбалансованість сектору накопичення боргів всередині ринку.

"Це також борги перед виробниками зеленої генерації, десятки мільярдів гривень, борги перед шахтарями", - додав глава Міненерго.