На Гаїті затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента

На Гаїті правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Мойза. Влада допускає, що ще кілька вбивць можуть перебувати на волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Haiti24.
"Національна поліція Гаїті заарештувала цього четверга ще двох членів угруповання, які вбили Жовенеля Мойса. Таким чином, число заарештованих чоловіків досягло восьми осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.
Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.
Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.