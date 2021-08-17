На Гаїті після руйнівного землетрусу насувається тропічний шторм

У переповнені лікарні в комуні Ле-Ке в Гаїті продовжують надходити постраждалі від руйнівного землетрусу місцеві жителі, але ліжок на всіх вже не вистачає. Носилки з пораненими пацієнтами доводиться розміщувати прямо на вулиці. Тим часом бригади рятувальників відчайдушно намагаються розібрати завали в надії знайти тих, хто вижив. За останніми даними, жертвами потужного землетрусу стали понад 1400 осіб.

Прем'єр-міністр країни Аріель Анрі назвав ситуацію драматичною, але закликав співвітчизників "не панікувати" і "надавати підтримку" один одному, а також подвоїти запобіжні заходи. У таких важких умовах місцевій владі довелося вести переговори з бандами в Приморському районі Мартіссан про те, щоб ті пропускали по два гуманітарних конвої в день через цю місцевість.

"Ситуація і до цього була досить вразливою, і ця криза наклалась на іншу, якщо можна так сказати. Тому що у нас вже була величезна політична нестабільність, у нас було насильство, відсутність безпеки в цілому, у нас пандемія ковіду. Крім того, ми не особливо звертаємо увагу на те, що більше 40% населення Гаїті страждає від нестачі продовольства. Так що рівень вразливості цих людей досить високий. До того ж ми очікуємо приходу тропічного шторму в найближчі години", - заявляє Флоран дель Пінто, менеджер центру надзвичайних операцій МФКК.

Тим часом стало відомо, що ООН виділить щонайменше 8 млн доларів на допомогу постраждалим в результаті землетрусу в Гаїті з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Напередодні влада Чилі, Колумбії, Мексики і Домініканської Республіки відправила в Гаїті літаки з гуманітарною допомогою, яка включає ліки, продукти харчування, засоби гігієни, воду та інші предмети першої необхідності. Крім того, Колумбія направила в постраждалі райони на допомогу рятувальників.