Гаджеты, одежда, топливо и не только. Что можно купить за криптовалюту
Криптовалюта является популярным инструментом для инвестиций. В то же время, все больше бизнесов в разных странах вводят возможность оплаты криптой за товары и услуги. Купить электронику, билеты на транспорт или сделать благотворительный взнос цифровыми деньгами можно и в Украине.
Подробнее о том, где и за что можно рассчитаться криптовалютой – на РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: публикации WhiteBIT, Coinledger, Binance.
Содержание:
- Криптовалюта как метод оплаты. Где ее принимают
- Что можно купить за криптовалюту в Украине
- Как рассчитаться цифровыми деньгами
Криптовалюта как метод оплаты. Где ее принимают
К традиционным способам оплаты за товары и услуги наличными или картой компании по всему миру активно добавляют криптовалютные платежи.
Среди отраслей, в которых можно расплатиться цифровыми монетами, лидирует розничная торговля и e-commerce. В тройке лидеров есть сфера питания, отрасль туризма и путешествий.
Об этом говорится в исследовании профильного портала CoinLedger, охватившего 400 крупных мировых компаний, которые пользуются сервисом обработки криптовалютных операций BitPay.
К примеру, 76 компаний розничной и онлайн-торговли принимают крипту. Среди них магазины одежды и аксессуаров Adidas, H&M.
Цифровую валюту используют латвийская авиакомпания AirBaltic, польская LOT Polish Airlines, швейцарская страховая компания AXA, платформа бронирования отелей Travala.
Сеть кофеен Starbucks запустила приложение для оплаты криптовалютой, а в заведениях быстрого питания Burger King можно рассчитаться с 2020-го.
Компания Microsoft принимает платежи в биткойнах с 2014 года. С помощью партнерских программ пользователи могут покупать игры и приложения за цифровые валюты.
Apple в партнерстве с BitPay добавила карту Mastercard в Apple Wallet для резидентов США.
Купить билет в космос также можно с помощью криптовалюты. Этот способ оплаты принимает американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты.
Что можно купить за криптовалюту в Украине
Список украинских бизнесов, принимающих криптовалюту, достаточно обширен и охватывает отрасли от ритейла до благотворительности.
Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты можно приобрести за виртуальную валюту в магазинах электроники ТехноЇжак, Фокстрот, Stylus, eStore, YABLUKA и другие.
Одежда, обувь – в магазинах Shopify, Rechi UA, ESPRIT, DOMINO, Dealer.
Платить криптовалютой можно в кафе и купить за нее продукты (кафе "Информатика", чайные магазины "Лужа" и TeaWarrior, пиццерии Mister Cat).
Сфера туризма и билеты на транспорт – компании JoinUp, Visit Ukraine, M1 Hotel, Ribas, Consolidator, Tickets UA, Фарватер Тревел.
Сеть автозаправок WOG начала принимать криптовалюту в 2022 году.
Также о возможности расчета цифровыми деньгами сообщали бизнесы в сфере красоты и здоровья – в косметической компании Elixir, сети стоматологий в Днепре.
Компания из отрасли недвижимости DIM реализует возможность приобретения жилья по стейблкоину.
В сфере благотворительности криптоплатежи принимают United24, "Фонд Сергея Притулы", Superhumans, Donatik, "Таблеточки", Фонд "Дом Рональда МакДональда в Украине", Благотворительный фонд "Рідні", "Птахи Мадяра" и другие.
Как рассчитаться цифровыми деньгами
Оплата криптовалютой производится через специальные сервисы, например, White Pay, Binance Pay.
- Чтобы рассчитаться за товар или услугу онлайн, нужно на странице оформления заказа выбрать соответствующий способ оплаты через платежный шлюз или криптокошелек;
- затем выбрать вид криптовалюты, которой хотите оплатить;
- далее открыть кошелек, отсканировать QR-код или скопировать адрес и подтвердить платеж.
В офлайн-магазинах, принимающих криптовалюту, можно рассчитаться через криптовалютный POS-терминал.
Процесс оплаты криптой похож на оплату через Apple Pay и Google Pay с банковских карт. Оплата проходит быстро, безопасно и без ограничений даже за достаточно дорогие покупки.
Однако есть и такие риски: колебания курса, невозможность восстановить доступ к кошельку в случае потери ключа, необратимость транзакции.
Ранее мы рассказывали, что в Украине криптовалюта не запрещена, однако ее использование еще не урегулировано на законодательном уровне.
Также в отдельном материале можно прочесть как можно получить криптовалюту и зарабатывать на ней.