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Гаджеты, одежда, топливо и не только. Что можно купить за криптовалюту

Киев, Среда 22 мая 2024 08:00
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Гаджеты, одежда, топливо и не только. Что можно купить за криптовалюту Фото: криптовалюту принимают для оплаты товаров и услуг (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Криптовалюта является популярным инструментом для инвестиций. В то же время, все больше бизнесов в разных странах вводят возможность оплаты криптой за товары и услуги. Купить электронику, билеты на транспорт или сделать благотворительный взнос цифровыми деньгами можно и в Украине.

Подробнее о том, где и за что можно рассчитаться криптовалютой – на РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации WhiteBIT, Coinledger, Binance.

Содержание:

Криптовалюта как метод оплаты. Где ее принимают

К традиционным способам оплаты за товары и услуги наличными или картой компании по всему миру активно добавляют криптовалютные платежи.

Среди отраслей, в которых можно расплатиться цифровыми монетами, лидирует розничная торговля и e-commerce. В тройке лидеров есть сфера питания, отрасль туризма и путешествий.

Об этом говорится в исследовании профильного портала CoinLedger, охватившего 400 крупных мировых компаний, которые пользуются сервисом обработки криптовалютных операций BitPay.

К примеру, 76 компаний розничной и онлайн-торговли принимают крипту. Среди них магазины одежды и аксессуаров Adidas, H&M.

Цифровую валюту используют латвийская авиакомпания AirBaltic, польская LOT Polish Airlines, швейцарская страховая компания AXA, платформа бронирования отелей Travala.

Сеть кофеен Starbucks запустила приложение для оплаты криптовалютой, а в заведениях быстрого питания Burger King можно рассчитаться с 2020-го.

Компания Microsoft принимает платежи в биткойнах с 2014 года. С помощью партнерских программ пользователи могут покупать игры и приложения за цифровые валюты.

Apple в партнерстве с BitPay добавила карту Mastercard в Apple Wallet для резидентов США.

Купить билет в космос также можно с помощью криптовалюты. Этот способ оплаты принимает американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты.

Что можно купить за криптовалюту в Украине

Список украинских бизнесов, принимающих криптовалюту, достаточно обширен и охватывает отрасли от ритейла до благотворительности.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты можно приобрести за виртуальную валюту в магазинах электроники ТехноЇжак, Фокстрот, Stylus, eStore, YABLUKA и другие.

Одежда, обувь – в магазинах Shopify, Rechi UA, ESPRIT, DOMINO, Dealer.

Платить криптовалютой можно в кафе и купить за нее продукты (кафе "Информатика", чайные магазины "Лужа" и TeaWarrior, пиццерии Mister Cat).

Сфера туризма и билеты на транспорт – компании JoinUp, Visit Ukraine, M1 Hotel, Ribas, Consolidator, Tickets UA, Фарватер Тревел.

Сеть автозаправок WOG начала принимать криптовалюту в 2022 году.

Также о возможности расчета цифровыми деньгами сообщали бизнесы в сфере красоты и здоровья – в косметической компании Elixir, сети стоматологий в Днепре.

Компания из отрасли недвижимости DIM реализует возможность приобретения жилья по стейблкоину.

В сфере благотворительности криптоплатежи принимают United24, "Фонд Сергея Притулы", Superhumans, Donatik, "Таблеточки", Фонд "Дом Рональда МакДональда в Украине", Благотворительный фонд "Рідні", "Птахи Мадяра" и другие.

Как рассчитаться цифровыми деньгами

Оплата криптовалютой производится через специальные сервисы, например, White Pay, Binance Pay.

  • Чтобы рассчитаться за товар или услугу онлайн, нужно на странице оформления заказа выбрать соответствующий способ оплаты через платежный шлюз или криптокошелек;
  • затем выбрать вид криптовалюты, которой хотите оплатить;
  • далее открыть кошелек, отсканировать QR-код или скопировать адрес и подтвердить платеж.

В офлайн-магазинах, принимающих криптовалюту, можно рассчитаться через криптовалютный POS-терминал.

Процесс оплаты криптой похож на оплату через Apple Pay и Google Pay с банковских карт. Оплата проходит быстро, безопасно и без ограничений даже за достаточно дорогие покупки.

Однако есть и такие риски: колебания курса, невозможность восстановить доступ к кошельку в случае потери ключа, необратимость транзакции.

Ранее мы рассказывали, что в Украине криптовалюта не запрещена, однако ее использование еще не урегулировано на законодательном уровне.

Также в отдельном материале можно прочесть как можно получить криптовалюту и зарабатывать на ней.

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