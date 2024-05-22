Гаджеты, одежда, топливо и не только. Что можно купить за криптовалюту

Криптовалюта является популярным инструментом для инвестиций. В то же время, все больше бизнесов в разных странах вводят возможность оплаты криптой за товары и услуги. Купить электронику, билеты на транспорт или сделать благотворительный взнос цифровыми деньгами можно и в Украине.

Подробнее о том, где и за что можно рассчитаться криптовалютой – на РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации WhiteBIT, Coinledger, Binance.

Содержание:

Криптовалюта как метод оплаты. Где ее принимают

К традиционным способам оплаты за товары и услуги наличными или картой компании по всему миру активно добавляют криптовалютные платежи.

Среди отраслей, в которых можно расплатиться цифровыми монетами, лидирует розничная торговля и e-commerce. В тройке лидеров есть сфера питания, отрасль туризма и путешествий.

Об этом говорится в исследовании профильного портала CoinLedger, охватившего 400 крупных мировых компаний, которые пользуются сервисом обработки криптовалютных операций BitPay.

К примеру, 76 компаний розничной и онлайн-торговли принимают крипту. Среди них магазины одежды и аксессуаров Adidas, H&M.

Цифровую валюту используют латвийская авиакомпания AirBaltic, польская LOT Polish Airlines, швейцарская страховая компания AXA, платформа бронирования отелей Travala.

Сеть кофеен Starbucks запустила приложение для оплаты криптовалютой, а в заведениях быстрого питания Burger King можно рассчитаться с 2020-го.

Компания Microsoft принимает платежи в биткойнах с 2014 года. С помощью партнерских программ пользователи могут покупать игры и приложения за цифровые валюты.

Apple в партнерстве с BitPay добавила карту Mastercard в Apple Wallet для резидентов США.

Купить билет в космос также можно с помощью криптовалюты. Этот способ оплаты принимает американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полеты.

Что можно купить за криптовалюту в Украине

Список украинских бизнесов, принимающих криптовалюту, достаточно обширен и охватывает отрасли от ритейла до благотворительности.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты можно приобрести за виртуальную валюту в магазинах электроники ТехноЇжак, Фокстрот, Stylus, eStore, YABLUKA и другие.

Одежда, обувь – в магазинах Shopify, Rechi UA, ESPRIT, DOMINO, Dealer.

Платить криптовалютой можно в кафе и купить за нее продукты (кафе "Информатика", чайные магазины "Лужа" и TeaWarrior, пиццерии Mister Cat).

Сфера туризма и билеты на транспорт – компании JoinUp, Visit Ukraine, M1 Hotel, Ribas, Consolidator, Tickets UA, Фарватер Тревел.

Сеть автозаправок WOG начала принимать криптовалюту в 2022 году.

Также о возможности расчета цифровыми деньгами сообщали бизнесы в сфере красоты и здоровья – в косметической компании Elixir, сети стоматологий в Днепре.

Компания из отрасли недвижимости DIM реализует возможность приобретения жилья по стейблкоину.

В сфере благотворительности криптоплатежи принимают United24, "Фонд Сергея Притулы", Superhumans, Donatik, "Таблеточки", Фонд "Дом Рональда МакДональда в Украине", Благотворительный фонд "Рідні", "Птахи Мадяра" и другие.

Как рассчитаться цифровыми деньгами

Оплата криптовалютой производится через специальные сервисы, например, White Pay, Binance Pay.

Чтобы рассчитаться за товар или услугу онлайн, нужно на странице оформления заказа выбрать соответствующий способ оплаты через платежный шлюз или криптокошелек;

затем выбрать вид криптовалюты, которой хотите оплатить;

далее открыть кошелек, отсканировать QR-код или скопировать адрес и подтвердить платеж.

В офлайн-магазинах, принимающих криптовалюту, можно рассчитаться через криптовалютный POS-терминал.

Процесс оплаты криптой похож на оплату через Apple Pay и Google Pay с банковских карт. Оплата проходит быстро, безопасно и без ограничений даже за достаточно дорогие покупки.

Однако есть и такие риски: колебания курса, невозможность восстановить доступ к кошельку в случае потери ключа, необратимость транзакции.