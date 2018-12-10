Ворожіння на Андрія: як дізнатися ім'я судженого і свою долю

Фото: Ворожіння (pixabay.com)

Ворожіння на Андрія проводять вночі напередодні свята в пам'ять Апостола

Ворожіння на День Андрія 13 грудня - головна народна традиція свята, яка залишається популярною і сьогодні. Styler зібрав найпопулярніші способи поворожити в ніч напередодні свята для тих, хто хоче випробувати долю і дізнатися про своє майбутнє.

Коли і як гадати на Андрія

З давніх-давен через покоління передавалися традиції святкових ворожінь на судженого, на майбутнє, на удачу. Наші предки вважали ці обряди найправдивішими і надавали їм велике значення.

Апостола Андрія Первозванного особливо шанували молоді хлопці і дівчата. Вони вірили, що в день його пам'яті (13 грудня) можна дізнатися про свою майбутню другу половинку і привернути до свого життя удачу.

Особливе місце в святкуванні займали вечорниці, на яких хлопці показували себе у всій красі перед дівчатами і змагалися в відкушуванні Калити (cдобний круглий корж, який підвішували до стелі в центрі кімнати). Ну а головні таїнства свята проходили вночі з 12 на 13 грудня.

Фото: Гадати потрібно в ніч на Андрія (pixabay.com/freestocks-photos)

Ворожіння на Андрія з чашками

Даний спосіб підійде для компанії. Кількість чашок для цього гадання має дорівнювати кількості оcіб, що ворожать. У чашки необхідно покласти монети, хліб, кільце, сіль і цукор. Потім кожен учасник ворожіння повинен не дивлячись вибрати чашку і за її вмістом визначити своє майбутнє. Розтлумачити його зовсім просто:

цукор - на радість;

сіль - до лиха;

монетки - до достатку;

хліб означає добробут в родині;

кільце - швидке весілля.

Ворожіння 13 грудня з чаркою

Якщо на вулиці в День Андрія морозна погода, можна поворожити на дітей за допомогою чарки з водою і кільця. Ворожіння полягає в наступному: ввечері потрібно налити в чарку води, опустити в неї кільце і винести на вулицю. Перед сном перевіряєте результат: скільки утворилося горбків на замерзлій поверхні - стільки буде синів, скільки ямок - стільки дочок.

Як гадати на Андрія на тінях

Щоб дізнатися свою долю, ворожать на спаленому папері. У ніч на Андрія в темній кімнаті за допомогою свічки палять листки паперу і вгадують своє майбутнє за тіням на стіні.

Фото: Тінь від полум'я дозволить дізнатися долю (pixabay.com/Myriams-Fotos)

тінь, схожа обрисами на птицю, обіцяє великі зміни;

тінь кішки - до романтичних відносин;

хрест - до хвороби і випробувань;

гора - до самотності;

ворота - до гостей;

дерево - до багатства і сімейного благополуччя.

Ворожіння в ніч на Андрія на ім'я нареченого

Щоб поворожити на судженого на воді знадобиться таз з водою, горіхова шкаралупа, невеликі листочки паперу з чоловічими іменами і недогарок свічки. У шкаралупі необхідно закріпити свічку, запалити її і встановити посередині таза. По його краях розмістити папірці з іменами і чекати, до якого з них попливе "човник" зі свічкою. В результаті можна дізнатися ім'я майбутнього чоловіка.

Ворожіння на Андрія на рушниках

Примовляючи: "Суджений-ряджений, прийди й утрися", потрібно в ніч на Андрія вивісити за вікном білий рушник. Якщо на ранок він буде вологим, значить в новому році відбудеться зустріч з коханим і весілля.

Ворожіння в ніч на Андрія на сон

Найпростіший спосіб ворожіння - наворожити образ судженого уві сні. Для цього потрібно взяти гребінець і покласти його перед сном під подушку зі словами: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене".

Фото: Ворожіння на Андрія на сон (pixabay.com/Free-Photos)

Якщо уві сні привидиться хлопець, значить він і стане обранцем дівчини. Схожі способи ворожіння з хлібом. Тільки, покладаючи корочку під подушку, необхідно вимовити слова: "Суджений приходь, нагодую тебе".

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Відео: РБК-Україна