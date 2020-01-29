Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році

Україна очікує, що до 2020 року прокурор Міжнародного кримінального суду (Гаага, Нідерланди) почне розслідування за фактом анексії Криму. Про це на прес-конференції сказав прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації. Цей етап добігає кінця і вже в поточному році може бути розпочато офіційне розслідування за фактом захоплення Криму.

"Чому ми сподіваємося на 2020 рік? Тому що під час останнього спілкування з Офісом прокурора МКС стало зрозуміло, що фіналізується вже ситуація", - зазначив він.

Зараз прокурор Міжнародного суду Фату Бенсуда вивчає питання компліментарності справи, тобто фактично вивчає, чи може Україна самостійно провести повноцінне розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Поночовний зазначив, що українські правоохоронці можуть провести розслідування, але не можуть забезпечити покарання для винних, які переховуються в РФ.

Нагадаємо, раніше на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнята оновлена резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. В українському МЗС привітали таке рішення Генасамблеї та завили, що прийнятий документ підтверджує невизнання анексії Криму.