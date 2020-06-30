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Глава Косова готовий піти у відставку тільки після суду у Гаазі

Новини » Політика     30.06.2020 - 05:47
Глава Косова готовий піти у відставку тільки після суду у Гаазі
Фото: Хашим Тачі (twitter/dailystorm)

Хашима Тачі звинуватили у 100 смертях етнічних нацменшин

Глава частково визнаної балканської держави Косово Хашим Тачі відмовився піти у відставку після того, як Спеціальний суд по Косову звинуватив його у військових злочинах. Тачі заявив, що готовий піти з посади після рішення суду в Гаазі.

Про це у facebook повідомляє Хашим Тачі.

І хоча Спеціальний суд також обвинувачує главу Косова в убивстві 100 осіб. Тачі зазначає, що поки ці обвинувачення не будуть офіційно доведені - він залишатиметься на посаді.

"Я проконсультуюся з політичними лідерами щодо подальших кроків. Якщо звинувачення будуть підтверджені, я негайно подам у відставку", - сказав він.

Хашиму Тачі і колишньому спікеру парламенту Косова Кадрі Веселі закидають скоєння військових злочинів. Генпрокуратура невизнаної держави направила відповідний звинувачувальний акт до Спеціального суду по Косову 24 квітня.

У документі вказано, що Тачі, Веселі та інші чиновники є підозрюваними у військових злочинах і злочинах проти людяності за 10 пунктами: вбивства, викрадення людей, переслідування і тортури, та ін.

Щодо вбивства близько 100 осіб, то йдеться про смерті косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп, а також політичних супротивників. Згідно із матеріалами справами, відповідальність за ці життя несуть екс-бойовики "Визвольної армії Косова" Тачі і Веселі.

Нагадаємо, на початку року суд у Косово оголосив вироки вісьмом етнічним албанцям, яких визнали винними в замаху на вбивство колишнього політика та плануванні вбивства президента та прем’єр-міністра країни у 2017 році.

Нещодавно чинний президент Косово Хашим Тачі отримав обвинувачення у військових злочинах.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України військовінаказаниеКосово
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