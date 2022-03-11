G7 посилять санкції проти російських мільярдерів і їх сімей: торкнеться всього майна

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей, які користуються благами. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав Джо Байден.

Він зазначив, що будуть знайдені всі яхти та палаци, і предмети розкоші стануть для них дуже важкодоступними.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.

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