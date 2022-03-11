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G7 посилять санкції проти російських мільярдерів і їх сімей: торкнеться всього майна

Автор: Анна Шиканова

Країни "Великої сімки" посилять тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента США Джо Байдена.

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей, які користуються благами. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав Джо Байден.

Він зазначив, що будуть знайдені всі яхти та палаци, і предмети розкоші стануть для них дуже важкодоступними.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білий дім має намір ввести санкції щодо найближчого соратника Путіна.

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