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G7 заключит рамочное соглашение о кредите Украине на 50 млрд долларов до октября, - Reuters

Пятница 26 июля 2024 06:58
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G7 заключит рамочное соглашение о кредите Украине на 50 млрд долларов до октября, - Reuters Фото: флаги стран G7 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ближайшие месяцы страны G7 заключат рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о кредите на сумму 50 млрд долларов. Джентилони отметил, что в среду, 24 июля, министры G7 провели встречу по этому вопросу и им удалось достичь значительного прогресса в технических и юридических аспектах кредита.

"Я уверен, что мы сможем заключить соглашение до октября. Под октябрем я имею в виду рамки", - уточнил он.

Reuters пишет, что кредит в размере 50 млрд долларов будет обслуживаться за счет поступлений от активов российского Центробанка на сумму около 300 млрд долларов, замороженных на Западе после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Также агенство добавило, что хотя среди G7 и нет единогласной поддержки конфискации российских активов, однако существует согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.

Напомним, что Украина призывает G7 ускорить процесс выделения кредита на 50 млрд долларов. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что война продолжается, финансовые потребности сохраняются, поэтому важно найти механизмы, как обеспечить страну необходимыми средствами уже с первых дней 2025 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале этого года Саудовская Аравия дала намек, что если G7 решит конфисковать 300 млрд долларов из замороженных активов РФ, тогда она может продать некоторые европейские долговые авуары.

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