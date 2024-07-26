G7 заключит рамочное соглашение о кредите Украине на 50 млрд долларов до октября, - Reuters

В ближайшие месяцы страны G7 заключат рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Речь идет о кредите на сумму 50 млрд долларов. Джентилони отметил, что в среду, 24 июля, министры G7 провели встречу по этому вопросу и им удалось достичь значительного прогресса в технических и юридических аспектах кредита.

"Я уверен, что мы сможем заключить соглашение до октября. Под октябрем я имею в виду рамки", - уточнил он.

Reuters пишет, что кредит в размере 50 млрд долларов будет обслуживаться за счет поступлений от активов российского Центробанка на сумму около 300 млрд долларов, замороженных на Западе после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Также агенство добавило, что хотя среди G7 и нет единогласной поддержки конфискации российских активов, однако существует согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.