RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 и другие страны заявили о риске аварии на ЗАЭС из-за российских обстрелов

Фото: G7 и другие страны заявили о риске аварии на ЗАЭС из-за российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и других государств заявили об обеспокоенности угрозами безопасности гражданским ядерным объектам в Украине из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Госдепа.

По их мнению, существуют риски ядерного происшествия. Они поддержали принципы МАГАТЭ о безопасности на этих объектах.

Совместное заявление подписали министры Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, Франции, Японии, США, Украины высокопоставленные представители Южной Кореи, Швейцарии и главы дипломатии ЕС.

"Мы... хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность в отношении угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения на Украине и их сотрудников, существенно повышающих риск ядерного происшествия", - говорится в заявлении

Стороны заявили о намерении поддерживать усилия МАГАТЭ по присутствию на Запорожской АЭС. Подписавшиеся считают, что первопричиной угрожающей ситуации стали действия российской армии, которая взяла ЗАЭС под контроль в ходе военной операции.

Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция во второй раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Также мы писали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС зону ядерной безопасности, которая поможет не допустить ядерную катастрофу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭ