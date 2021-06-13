G7 прагне запровадження "справедливої податкової системи в усьому світі"

Країни "Великої сімки" (G7) домовились спрямувати свої зусилля на покращення податкової системи в усьому світі. Групи сімох країн прагне запровадження у світі "справедливої податкової системи".

Про це країни заявили в спільному комюніке за результатами саміту, передає Bloomberg .

"Нам потрібна податкова система, справедлива у всьому світі. Ми підтримуємо історичне зобов’язання, прийняте G7 5 червня. Зараз ми продовжимо обговорення для досягнення консенсусу щодо глобальної домовленості про справедливий розподіл податкових прав та амбіційного глобального мінімального податку у розмірі щонайменше 15 відсотків для кожної країни", - йдеться в документі.

Зазначається, що рішення щодо податків має бути запроваджене через G20 та Організацію економічного співробітництва та розвитку. Узгодити ці питання мають на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G20.