G7 пригрозила талібам та назвала умову визнання легітимності їх влади в Афганістані

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Британії, Канади та Європейського союзу підтвердили свою підтримку народу Афганістану та намір підтримати афганських біженців, а також закликали партнерів Афганістану підтримати зусилля спрямовані на регіональну стабільність.

"В рамках цього нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами та допомогали нам впродовж останніх двадцяти років, а також забезпечити безпечних вихід з Афганістану", - йдеться в заяві.

Велика сімка також пригрозила "Талібану" відповідальністю за порушення зобов'язань щодо протидії тероризму, порушення прав людини, зокрема жінок та меншин.

"Легітимність майбутнього уряду (Афганістану - ред.) буде залежати від підходу, який він буде вживати для виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані", - наголошується в заяві G7.