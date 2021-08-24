RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

G7 пригрозила талібам та назвала умову визнання легітимності їх влади в Афганістані

Автор: Дмитро Левицький

Лідери Великої сімки (G7) на віртуальній зустрічі обговорили сьогодні, 24 серпня, ситуацію в Афганістані. У своїй спільній заяві за результатами зустрічі вони звернулися до радикального руху "Талібан", який встановив свою владу в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку опублікував уряд Британії.

Лідери США, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Британії, Канади та Європейського союзу підтвердили свою підтримку народу Афганістану та намір підтримати афганських біженців, а також закликали партнерів Афганістану підтримати зусилля спрямовані на регіональну стабільність.

"В рамках цього нашим першочерговим завданням є забезпечення безпечної евакуації наших громадян і тих афганців, які співпрацювали з нами та допомогали нам впродовж останніх двадцяти років, а також забезпечити безпечних вихід з Афганістану", - йдеться в заяві.

Велика сімка також пригрозила "Талібану" відповідальністю за порушення зобов'язань щодо протидії тероризму, порушення прав людини, зокрема жінок та меншин.

"Легітимність майбутнього уряду (Афганістану - ред.) буде залежати від підходу, який він буде вживати для виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані", - наголошується в заяві G7.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанG7АфганистанКабул