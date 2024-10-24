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США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана, - Bloomberg

Украина, Четверг 24 октября 2024 18:14
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США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана, - Bloomberg Фото: США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Вашингтоне прошла встреча замминистров финансов G7. Представители администрации Байдена предложили участникам встречи рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимного источника издания, США выдвинули идею подтолкнуть разговор о дальнейшем угнетении российской экономики.

Палладий является ключевым ингредиентом компьютерных микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, тогда как титан используется от самолетов до медицинских имплантатов.

Одна из главных проблем состоит в том, что Европа зависит от металлов и в прошлом не выказывала желания нацеливаться на них.

Отметим, что США уже внесли российский титан в черный список, однако западные правительства осторожно прекращают поставки, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить собственные цепочки поставок.

Санкции против титана также станут боевым ответом на недавнее предложение российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что в сентябре он предложил своему правительству подумать об ограничении экспорта некоторых товаров, таких как никель, титан и уран в ответ на санкции Запада, убедившись, что это не повредит России.

Кроме того, Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.

А ранее в этом году Совет ЕС одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории России и Беларуси. Эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.

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