США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана, - Bloomberg

В Вашингтоне прошла встреча замминистров финансов G7. Представители администрации Байдена предложили участникам встречи рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным анонимного источника издания, США выдвинули идею подтолкнуть разговор о дальнейшем угнетении российской экономики.

Палладий является ключевым ингредиентом компьютерных микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, тогда как титан используется от самолетов до медицинских имплантатов.

Одна из главных проблем состоит в том, что Европа зависит от металлов и в прошлом не выказывала желания нацеливаться на них.

Отметим, что США уже внесли российский титан в черный список, однако западные правительства осторожно прекращают поставки, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить собственные цепочки поставок.

Санкции против титана также станут боевым ответом на недавнее предложение российского диктатора Владимира Путина.