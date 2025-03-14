В коммюнике министров G7 не включили новые санкции против России, - Reuters

В проект коммюнике по итогам встречи глава МИД стран G7 не включили новые санкции против России. Но в совместном заявлении упомянут о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Главы МИД Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии собрались в канадском городе Ла-Мальбе.

Как сообщает Reuters, согласование текста совместного коммюнике было сложным, но общая атмосфера между дипломатами была позитивно. Обсуждения продолжались до поздней ночи.

"Если мы не можем достичь согласия по коммюнике, то это свидетельствует о расколе. Это не в интересах ни одного из членов G7", - заявила изданию глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что настроена оптимистично и что до сих пор были хорошие формулировки по Украине, которые, как она надеется, сохранятся и в дальнейшем.

Отмечается, что США пытались установить "красные линии" в формулировках по Украине и выступили против отдельной декларации о сдерживании так называемого "теневого флота" РФ.

В проекте коммюнике, с которым ознакомилось Reuters, не упоминается о новых санкциях против России. Но в документе говорится о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Кроме того, документ содержит более жесткие формулировки по Китаю, как того требовали США, и "обнадеживающие" формулировки по Тайваню.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран G7 приходила с 12 по 14 марта в Канаде, которая сейчас председательствует в "Большой семерке".