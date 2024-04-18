В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, - Bloomberg

Усиление ПВО Украины

В последнее время оккупанты стали чаще бить по населенным пунктам Украины, используя, в частности, и баллистические ракеты. Для их перехвата Украина имеет ограниченное количество комплексов. Поэтому представители украинской власти призывают страны Запада передать больше современных систем ПВО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня сказал, что министры иностранных дел стран "Группы Семи" сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что от партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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