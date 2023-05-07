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НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе

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Украина, Воскресенье 07 мая 2023 11:52
НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе Фото: НБУ дал оценку риска банковского кризиса на Западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потенциальное развертывание банковского кризиса в ведущих странах в случае выхода из-под контроля государственных регуляторов может существенно замедлить мировую экономическую активность, затормозить международную торговлю, ухудшить доступ к рынку капиталов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

Как отмечается в отчете, в случае кризиса будет наблюдаться отток капитала из рисковых активов, в том числе и стран EM (emerging markets).

Однако при текущих условиях для украинской экономики прямое влияние будет ограничено, поскольку Украина не выходит на международные рынки капитала, считают в НБУ.

"Этот риск проявится, прежде всего, в сокращении валютных доходов от экспорта вследствие снижения спроса и цен на сырьевые товары. Частично это будет компенсироваться дальнейшим удешевлением энергоносителей", - говорится в обзоре.

НБУ оценивает вероятность развертывания банковского кризиса в ведущих странах как среднюю (15-25%).

НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе

Напомним, опасения банковского кризиса на Западе возникли после крушения банка Silicon Valley в марте 2023 года. После этого обанкротились еще два банка в США. Кроме того, власти Швейцарии были вынуждены спасать второй по размеру банк страны Credit Suisse.

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Национальный банк Украины
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