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G7 планирует выделить 39 млрд долларов помощи Украине в этом году

Фото: G7 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны G7 в 2023 году намерены выделить Украине как минимум 39 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран G7.

"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до 39 млрд долларов", - говорится в документе.

В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран G7, а в пятницу состоится аналогичная встреча в формате стран Большой двадцатки (G20).

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).

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