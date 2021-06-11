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G7 планують виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в Білому домі, питання буде обговорюватися на триденному саміті в Корнуоллі, коли лідери країн "Великої сімки" радитися про те, як допомогти світу оговтатися від пандемії коронавірусу.

"Сполучені Штати і наші партнери по G7 активно розглядають можливість глобальних зусиль з множення впливу пропонованого розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) на найбільш нужденні країни", - заявили в Білому домі.

Зокрема, виділена сума сприятиме подальшій підтримці потреб охорони здоров'я, включаючи вакцинацію, і допоможуть забезпечити більш екологічне і стійке відновлення економіки в уразливих країнах, а також сприяти більш збалансованому, стійкому та інклюзивному глобальному відновленню.

SDR-це резервний актив МВФ, який можна обміняти на долари, євро, стерлінги, ієни і китайські юані або юані.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав інші країни Великої сімки прийти до угоди в перерозподілі 100 мільярдів доларів в СДР на користь африканських держав.

Нагадаємо, адміністрація Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам.

Додамо, що сьогодні в Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу і відносини з Росією.

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