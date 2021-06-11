G7 планируют выделить 100 млрд долларов пострадавшим от COVID странам

Как сообщили в Белом доме, вопрос будет обсуждаться на трехдневном саммите в Корнуолле, когда лидеры стран "Большой семерки" совещаться о том, как помочь миру оправиться от пандемии коронавируса.

"Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 активно рассматривают возможность глобальных усилий по умножению воздействия предлагаемого распределения специальных прав заимствования (SDR) на наиболее нуждающиеся страны", - заявили в Белом доме.

В частности, віделенная сумма будет способствовать дальнейшей поддержке потребностей здравоохранения, включая вакцинацию, и помогут обеспечить более экологичное и устойчивое восстановление экономики в уязвимых странах, а также способствовать более сбалансированному, устойчивому и инклюзивному глобальному восстановлению.

SDR - это резервный актив МВФ, который можно обменять на доллары, евро, стерлинги, иены и китайские юани или юани.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны Большой семерки прийти к соглашению в перераспределении 100 миллиардов долларов в СДР в пользу африканских государств.