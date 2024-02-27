RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 необходимо срочно найти способ передать российские активы Украине, - глава Минфина США

Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам "Большой семерки" (G7) нужно срочно разработать способ для того, чтобы конфисковать в пользу Украины замороженные российские активы.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нашей коалиции ("Большой семерки" - ред.) необходимо и срочно найти способ разблокировать эти замороженные активы, чтобы поддержать продолжающееся сопротивление и долгосрочное восстановление Украины", - сказала министр. 

Она рассказала, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу того, чтобы конфисковать активы страны-агрессора. 

По мнению Йеллен, такой шаг стал бы сильным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России.

"Это дало бы понять, что Россия не может выиграть, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной", - добавила она. 

Конфискация активов РФ 

Напомним, в конце прошлого года Financial Times сообщало о том, что США предложили странам G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов в пользу Украины. 

Союзники хотели согласовать план конфискации активов до второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не удалось сделать. 

Недавно директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила о том, что конфискация российских активов должна иметь твердую правовую основу.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиG7Помощь УкраинеВойна России против Украины