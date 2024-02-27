G7 необходимо срочно найти способ передать российские активы Украине, - глава Минфина США

Странам "Большой семерки" (G7) нужно срочно разработать способ для того, чтобы конфисковать в пользу Украины замороженные российские активы.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Нашей коалиции ("Большой семерки" - ред.) необходимо и срочно найти способ разблокировать эти замороженные активы, чтобы поддержать продолжающееся сопротивление и долгосрочное восстановление Украины", - сказала министр.
Она рассказала, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу того, чтобы конфисковать активы страны-агрессора.
По мнению Йеллен, такой шаг стал бы сильным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России.
"Это дало бы понять, что Россия не может выиграть, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной", - добавила она.
Напомним, в конце прошлого года Financial Times сообщало о том, что США предложили странам G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов в пользу Украины.
Союзники хотели согласовать план конфискации активов до второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не удалось сделать.
Недавно директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила о том, что конфискация российских активов должна иметь твердую правовую основу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.