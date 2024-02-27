G7 необходимо срочно найти способ передать российские активы Украине, - глава Минфина США

"Нашей коалиции ("Большой семерки" - ред.) необходимо и срочно найти способ разблокировать эти замороженные активы, чтобы поддержать продолжающееся сопротивление и долгосрочное восстановление Украины", - сказала министр.

Она рассказала, что существует сильное международное право, экономические и моральные аргументы в пользу того, чтобы конфисковать активы страны-агрессора.

По мнению Йеллен, такой шаг стал бы сильным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России.

"Это дало бы понять, что Россия не может выиграть, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной", - добавила она.

Конфискация активов РФ

Напомним, в конце прошлого года Financial Times сообщало о том, что США предложили странам G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов в пользу Украины.

Союзники хотели согласовать план конфискации активов до второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не удалось сделать.

Недавно директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила о том, что конфискация российских активов должна иметь твердую правовую основу.