G7 назвала пріоритетні реформи в Україні

Визначено ключові реформи, які буде підтримувати група послів G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) определила ключевые реформы в Украине, которые они будут поддерживать во время председательства Франции в G7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter группы поддержки послов G7.

Сообщается, что группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании с начала 2015 года и будет прилагать и в дальнейшем усилия для дальнейшего их продвижения.

"Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7", - говорится в сообщении.

Среди ключевых реформ названы создание Антикоррупционного суда, имплементация закона о национальной безопасности, децентрализация и так далее.

Напомним, осенью "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Кроме того, после захвата кораблей Украина, Польша и Литва призвали G7 к санкциям против морских портов РФ в Азовском море.