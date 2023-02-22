RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

G7 хочет создать новый инструмент для усиления соблюдения санкций против РФ, - Bloomberg

Фото: G7 хочет создать новый инструмент для усиления соблюдения санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инструмент, предварительно названный "Механизмом координации правоприменения", направлен на поддержку обмена информацией и других действий. Это касается стран и фирм в любой точке мира, подозреваемых в пособничестве войны России против Украины путем уклонения от санкций или их подрыва.

Этот шаг был сделан, когда российское вторжение достигло годовой отметки, а Украина готовится к новым боевым действиям по мере потепления.

"Ожидается, что на этой неделе G7 и Европейский союз объявят о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении товаров, используемых российскими военными, включая технологии, комплектующие, тяжелые автомобили, промышленное оборудование, электронику и строительное оборудование. Они также нацелены на компании в таких странах, как Иран, поддерживающий военные усилия РФ", - говорится в материале.

Улучшение соблюдения существующих санкций будет в центре внимания союзников. По словам одного из источников, США обеспокоены выполнением уже принятых мер. Также G7 будет стремиться усилить давление на компании и страны, которые могут помочь России избежать влияния санкций и изучить будущие меры и ограничения, чтобы сломать поток военных поставок в РФ. ЕС также стремится заставить банки и другие учреждения сообщать о находящихся под санкциями российских активах, которыми они владеют.

Выявление местонахождение объектов, находящихся под санкциями, будет иметь решающее значение для помощи в восстановлении Украины. G7 считает, что Россия несет ответственность за ущерб, причиненный критически важной инфраструктуре Украины, и хочет убедиться, что Москва заплатит за восстановление.

Отдельно группа стран ЕС на этой неделе предложила наделить новыми полномочиями орган по борьбе с отмыванием денег, который вскоре будет создан с целью улучшения координации при применении санкций.

Напомним, что главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

В преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину лидеры G7 встретятся, чтобы обсудить новые санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиG7Санкции против РоссииВойна в Украине