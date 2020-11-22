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G20 підтримає країни Африки і продовжить боротьбу зі змінами клімату

Неділя 22 листопада 2020 18:57
G20 підтримає країни Африки і продовжить боротьбу зі змінами клімату
Фото: G20 (g20.org)
Автор: Олександр Білоус

Лідери 20 найбільших економік мають намір підтримати африканські країни у подоланні кризи, пов'язаного з коронавірусом. Списання боргу для Африки стане важливою темою головування Італії в G20 у 2021 році.

Про це йдеться в підсумковому комюніке саміту "Великої двадцятки", повідомляє агентство Reuters.

Крім того, лідери G20 пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб постачати ліки, тести і вакцини проти COVID-19 за доступною ціною і справедливо у всьому світі. Ця заява відображає побоювання, що пандемія може посилити глобальні відмінності між багатими і бідними.

Група G20 також заявила, що рішення проблеми зміни клімату є невідкладним завданням і що вона віддана більш екологічно сталого майбутнього.

Однак ніяких рішень на саміті G20 не очікується, оскільки США вийшли з Паризької кліматичної угоди під час президентства Дональд Трампа.

Разом з тим, переможець виборів у США Джо Байден вже запевнив, що США під його керівництвом знову приєднаються до Паризької угоди.

Нагадаємо, на початку листопада Сполучені Штати офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди. Американський президент Дональд Трамп оголосив про цей крок ще в червні 2017 року, а процедура виходу почалася в листопаді 2019 року.

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