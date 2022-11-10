Криптовалюты нуждаются в надлежащем надзоре, - Белый дом

Правительство Соединенных Штатов намерено следить за рынком криптовалют, так как он нуждается в постоянном надзоре.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг .

Кроме того, она сказала, что Белый дом продолжит следить за развитием ситуации на мировом рынкн самых популярных криптовалют.

"Криптовалюты рискуют нанести вред обычным американцам без надлежащего надзора, и последние новости, связанные с криптовалютой, подчеркивают эти опасения", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Раннее заявил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC Гэри Генслер заявил, что компании, которые помогают упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в SEC. Он заявил, что подавляющее большинство крипто-токенов квалифицируются как ценные бумаги и подпадают под действие соответствующих законов.

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