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Основателя рухнувшей криптобиржи FTX арестовали на Багамах

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Багамские острова, Вторник 13 декабря 2022 07:28
Основателя рухнувшей криптобиржи FTX арестовали на Багамах Фото: Сэм Бэнкман-Фрид (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правоохранительные органы Багамских островов задержали экс-гендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Запрос на арест выдали США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс сообщил, что задержание происходило на основании засекреченного обвинительного заключения. Власти обещают рассекретить его позже.

Бэнкмана-Фрида обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым в деле.

FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Еще в начале осени бизнес оценивался в 32 млрд долларов.

Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, который имеет богатый опыт работы с банкротствами, в том числе энергокомпании Enron. Рэй уже заявил, что не видел столь ужасного состояния компании за весь свой 40-летний опыт проведения реструктуризаций.

Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов.

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