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Саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні, - Reuters

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Берлін, Вівторок 19 квітня 2022 14:22
Саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні, - Reuters Фото: на саміті G20 не буде спільної заяви (facebook.com/g20org)
Автор: Артем Горовенко

На саміті міністрів фінансів і голів центральних банків країн "Великої двадцятки" (G20) не буде прийнята підсумкова декларація. Це пов'язано з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела в німецькому уряді, хоча підсумкової декларації й не буде, російське вторгнення в Україну не залишиться без коментарів.

"Ми не залишимо без коментарів брехню і пропаганду російської сторони", - зазначив він.

За його словами, на завтрашньому саміті буде обговорюватися стан світової економіки і вплив на неї війни в Україні. Крім того, офіційний Берлін разом з союзником засудить вторгнення Росії в Україну як причину уповільнення світової економіки, зростання цін на енергоносії і можливого голоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація на цьому тижні відвідає Вашингтон і проведе зустрічі з фінансовими чиновниками країн "Великої сімки".

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G20 Війна Росії проти України
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