Саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні, - Reuters

На саміті міністрів фінансів і голів центральних банків країн "Великої двадцятки" (G20) не буде прийнята підсумкова декларація. Це пов'язано з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерела в німецькому уряді, хоча підсумкової декларації й не буде, російське вторгнення в Україну не залишиться без коментарів.

"Ми не залишимо без коментарів брехню і пропаганду російської сторони", - зазначив він.

За його словами, на завтрашньому саміті буде обговорюватися стан світової економіки і вплив на неї війни в Україні. Крім того, офіційний Берлін разом з союзником засудить вторгнення Росії в Україну як причину уповільнення світової економіки, зростання цін на енергоносії і можливого голоду.